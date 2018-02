Banca popolare di Vicenza | la Guardia di finanza sequestra 106 milioni di euro

Inchiesta Banca popolare di Vicenza - Gdf sequestra 106 milioni : Nell'ambito dell'indagine della guardia di finanza sulla Banca Popolare di Vicenza , il nucleo di polizia economico-finanziaria ha eseguito il sequestro preventivo del profitto illecito per l'importo ...

Crac Banca popolare di Vicenza - la Finanza sequestra 106 milioni di euro : Si tratta di un provvedimento di sequestro disposto dal gip presso il Tribunale di Vicenza , riguardante il profitto del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob che sarebbe stato posto in essere in occasione dell'operazione di aumento di capitale compiuta dalla Banca Popolare nel 2014

Banca popolare di Vicenza - arrestato ex dirigente in inchiesta per mafia : Il Centro Operativo D.I.A. di Padova, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica , sta eseguendo dalla prima mattina di lunedì, con l'ausilio di altre Articolazioni D.I.