Seitra i 2 e i 4 anni per ladell'area die dell'ex area Italsider. E' quanto ha stabilito il tribunale di Napoli che ha anche disposto la revoca del sequestro dell'area. I giudici hanno derubricato l'accusa di disastro ambientale doloso in disastro colposo. I condannati sono ex responsabili difutura, del ministero dell'Ambiente e responsabili comunali. Il pm Buda aveva chiesto la condanna di 8 imputati e l'assoluzione per sei.(Di lunedì 5 febbraio 2018)