Artrosi alle mani | fattori di rischio | sintomi | cura e prevenzione

meteoweb.eu

: MAEL T'AL ZNOCI dolori alle gambe S'EL L'ARTROSI?cos'è l'artrosi?: - vatu54 : MAEL T'AL ZNOCI dolori alle gambe S'EL L'ARTROSI?cos'è l'artrosi?: -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) L’è una malattia articolare cronico-degenerativa che tende quindi a progredire nella sua gravità nel tempo e ad assumere carattere di forma permanente. Tra idi: ereditarietà, età, eccessive solletictazioni, microtraumi ripetuti e lussazioni, particolari lavori (es. con martelli pneumatici), obesità, alterazioni del sistema endocrino ( diabete mellito e gotta), artriti. Tra idi: doloredita che sifesta inizialmente solo dopo una prolungata immobilità (es dopo il risveglio o dopo il riposo) e a seguito di sforzi, sino, poi, a comparire costantemente; rigidità articolare, infiammazione e gonfiore, noduli di Heberden e di Bouchard, rumori articolari. Come si interviene? Il medico, in base alla gravità della malattia, può optare per la somministrazione di antidolorifici ed antinfiammatori, o per una terapia di ...