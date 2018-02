: #Mo: israeliano accoltellato in Cisgiordania, 'e' grave'. L'aggressione nei pressi dell'insediamento ebraico di Ariel - TgLa7 : #Mo: israeliano accoltellato in Cisgiordania, 'e' grave'. L'aggressione nei pressi dell'insediamento ebraico di Ariel -

Un40enne è stato accoltellato ada un palestinese all'ingresso della colonia di, in Cisgiordania. L'aggressore è riuscito a fuggire. Parlando durante una sessione in parlamento, il premierha assicurato che sarà presto catturato. "Lo porteremo davanti alla giustizia, come facciamo sempre", ha detto Netanyahu. "Ripongo la mia fiducia nelle forze di sicurezza che lavorano sodo contro questi attacchi".(Di lunedì 5 febbraio 2018)