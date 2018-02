Angela Caloisi È la scelta di Paolo Crivellin | le parole d' amore del tronista di Uomini

LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN È Angela CALOISI/ Uomini e Donne - grande delusione per Marianna : Uomini e Donne, lunedì 5 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 la SCELTA di PAOLO CRIVELLIN. Chi è tra ANGELA CALOISI e Marianna Acierno? Le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:35:00 GMT)

Angela CALOISI/ Uomini e donne - scoppia la passione in piscina con Paolo Crivellin : ANGELA CALOISI è stata la favorita per la scelta di Paolo Crivellin per un bel po' almeno fino a che aUomini e donne le temperature sono salite e le liti moltiplicate, com'è andata a finire?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:10:00 GMT)

Angela Caloisi/ Uomini e donne - la corteggiatrice avvistata da sola - è la non scelta di Paolo Crivellin? : Angela Caloisi è stata la favorita per la scelta di Paolo Crivellin per un bel po' almeno fino a che aUomini e donne le temperature sono salite e le liti moltiplicate, com'è andata a finire?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:42:00 GMT)

Trono Classico news : Angela Caloisi rivela involontariamente la scelta di Paolo Video : La telenovella tra il tronista #Paolo Crivellin e le sue due corteggiatrici Angela Caloisi e Marianna Acierno sta ormai per giungere al termine. Infatti, dopo che il tronista svariate settimana fa non ha voluto scegliere perché non si sentiva ancora pronto; proprio per questo motivo la redazione del programma ha ''progettato'' un mini programma svolto in una villa assieme alle due corteggiatrici. Naturalmente, questa cosa dovrebbe aiutare a ...

Paolo Crivellin - la scelta/ Uomini e Donne - Angela Caloisi o Marianna Acierno? Due indizi svelano... : Uomini e Donne, Paolo Crivellin ha scelto! Angela Caloisi o Marianna Acierno, chi ha conquistato il cuore del bel tronista? Lunedì 5 febbraio lo scopriremo!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:10:00 GMT)

MARIANNA ACIERNO/ Uomini e donne - la corteggiatrice appoggia la rivale Angela Caloisi e va via : MARIANNA ACIERNO è pronta a lasciare il trono o a dire no a Paolo in casa di scelta, il bacio ad Angela non va giù alla corteggiatrice di Uomini e donne, ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Angela Caloisi/ Uomini e Donne - nuova batosta in studio da Paolo : la corteggiatrice lascia lo studio : Angela Caloisi è ancora alla corte del tronista Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Ma il ragazzo non sembra ancora pronto a scegliere la donna della sua vita e manca in studio da un po'... (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:13:00 GMT)

Angela CALOISI/ Uomini e Donne : la corteggiatrice stanca dell'indecisione di Paolo Crivellin : ANGELA CALOISI è ancora alla corte del tronista Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Ma il ragazzo non sembra ancora pronto a scegliere la donna della sua vita e manca in studio da un po'... (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Angela CALOISI/ La corteggiatrice pronta per la scelta di Paolo Crivellin? (Uomini e Donne) : ANGELA CALOISI è una delle corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin. Sembra ormai vicina la scelta del torinese. Giovedì 18 gennaio in programma la registrazione del trono classico. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Angela Caloisi/ Uomini e donne - Paolo Crivellin la riporta in studio - perché? : Angela Caloisi è pronta a tornare in studio a Uomini e donne, Paolo Crivellin è andato a riprenderla per dargli l'occasione di scegliere con il cuore, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 13:02:00 GMT)

Uomini e Donne / Anticipazioni - le prime parole di Angela Caloisi dopo la non scelta di Paolo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Paolo Crivellin non schioda e non sceglie ma elimina Giorgia; l'ex corteggiatrice sconvolge per un gesto social.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:16:00 GMT)

Angela Caloisi/ Uomini e Donne - la dura risposta alle critiche a pochi giorni dalla scelta di Paolo Crivellin : Angela Caloisi, la corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, a pochi giorni dalla scelta di Paolo Crivellin, si lascia andare ad un duro sfogo contro le critiche.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:18:00 GMT)

Uomini e Donne : Angela Caloisi rivela la verità sugli scontri con Paolo : Uomini e Donne, Angela Caloisi si sfoga sui social: ecco perché ci sono delle discussioni con Paolo Crivellin Angela Caloisi, corteggiatrice di Uomini e Donne, si è ritrovata costretta a rispondere ad un’accusa che le è stata rivolta su Instagram. Sappiamo bene che la giovane, che corteggia Paolo Crivellin, si è spesso ribellata al comportamento […] L'articolo Uomini e Donne: Angela Caloisi rivela la verità sugli scontri con Paolo ...

Angela CALOISI/ Uomini e donne - scontro di fuoco con Paolo Crivellin : "Sei un falso!" : ANGELA CALOISI pronta a lasciare il programma? Questa volta la sua minaccia a Uomini e donne potrebbe diventare realtà dopo un bacio di Paolo pronto a rovinare tutto(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 14:55:00 GMT)