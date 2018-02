Anche i camaleonti | nel loro piccolo… Il turista russo ne fa arrampicare uno sul braccio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Durante una vacanza in Africa, unfilma un camaleonte che attraversa una strada. Decide poi di farlo salire sul suo, dando per scontata la natura innocua dell’animale. Quando però il rettile percepisce il pericolo sfoggia un’inaspettata aggressività e morde sulil ragazzo. Nessuna ferita grave, ma tra le risate dei presenti ilimpara a sue spese che con la natura selvaggia non si scherza, nemmeno quando le dimensioni sono quelle di un camaleonte L'articolo, nelpiccolo… Ilne fauno sul, ma si pente di brutto proviene da Il Fatto Quotidiano.