Ambiente | microplastiche nemiche di squali | mante e balenottere

Microplastiche nei cosmetici : nuove norme per salvaguardare salute e Ambiente : ambiente e salute: averne cura significa qualità di vita; l'attenzione è sempre più alta, anche perchè sempre più alti sono i rischi, figli di un progresso non sempre coscienzioso, quanto dettato dal possibile profitto. Nel quotidiano, una lettura delle etichette aiuta a scegliere meglio i prodotti di più comune utilizzo domestico: non sono solo le vistose ciminiere inquinano, ma anche invisibili componenti in certi saponi, ad esempio, o nello ...