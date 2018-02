“Altro che ‘morto’…” Ricordate Michele Cucuzza? Ecco che fine ha fatto Da presentatore

caffeinamagazine

: Altro che Commissario, alla fine decide sempre lei. - FBiasin : Altro che Commissario, alla fine decide sempre lei. -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) E chi se lo sarebbe mai aspettato da, che per più di 20 anni è stato il volto dell’informazione sulle prime reti di Viale Mazzini! Prima conduttore del Tg2 (dal 1988), poi dal 1998 al 2008 de La vita in diretta prima su Rai2 poi su Rai1. Inè stato il padrone di casa di Uno Mattina su Rai1. Fino al 2011. Poi è sparito dai radar nazionali, per tanto, troppo tempo. Adesso, nell’anno domini 2018ricompare su Italia 1, da mercoledì 17 gennaio nel programma 90 Special condotto da Nicola Savino. Un ritorno a sorpresa quello disu una rete nazionale e generalista. Da mercoledì 17 gennaio infatti il giornalista e conduttore si occuperà di gestire i social e mantenere il contatto con il pubblico del programma 90 Special di Italia 1. L’angolo social del programma coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto ...