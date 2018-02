Allerta Meteo | forte maltempo in tutt’Italia | ancora neve al Nord Ovest | forti piogge e

Allerta Meteo Sicilia : in arrivo temporali e forti raffiche di vento : Allerta meteo gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta meteo ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Protezione civile della Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve, valida dalla mezzanotte, sulle Prealpi Varesine, bergamasche e bresciane, nella fascia collinare Oltrepo’ Pavese e sull’Appennino pavese. Domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti sulla Lombardia, con precipitazioni deboli a carattere intermittente. Fenomeni che tenderanno a divenire più diffusi in serata. neve attesa ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per neve - ecco il bollettino di Arpal : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di DOMANI, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO ZONE D e E: Allerta GIALLA fino alle 15 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO. ...

Protezione Civile Calabria : illustrato il nuovo sistema di Allerta Meteo - “ora tutto funziona con quattro colori” : Il dirigente dell’Unità organizzativa autonoma di Protezione Civile Carlo Tansi ha introdotto i lavori del workshop, che si è svolto oggi nella sede della Fondazione Terina di Lamezia Terme, organizzato per presentare agli amministratori comunali, ai Prefetti e alle associazioni di volontariato il nuovo sistema di allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico che si concluderà con l’intervento del presidente della ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuova perturbazione - pioggia e neve in arrivo : “Una nuova perturbazione interesserà la regione nella seconda parte della giornata di martedì 6-2-2018 con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. Si prevede una quota neve inizialmente medio alta (oltre 600-800 metri) in abbassamento in serata fino ai 200-300 metri nelle province di Piacenza e Parma mentre la quota neve è ...

Allerta Meteo Toscana - Rischio Ghiaccio – 4 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Ghiaccio Ghiaccio: nella notte forti gelate a quote collinari su tutte le zone interne con diffusa formazione di Ghiaccio, locale Ghiaccio anche in pianura, molto locale sulla costa. Zone di Allerta ZONE DI Allerta Rischio TEMPI CRITICITÀ A1 – A2 – A3 – A4 – […]

Allerta Meteo Toscana – 3 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Pioggia PIOGGIA: oggi, venerdì, piogge sparse nel pomeriggio, più frequenti sulle zone meridionali; intensificazione delle precipitazioni dalla sera su tutta la regione. Possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone centro-meridionali. Domani, sabato, piogge diffuse nella notte e in mattinata, in attenuazione nel pomeriggio. […]

Allerta Meteo Liguria : emanata l'allerta gialla per neve - gli aggiornamenti : Confermate le nevicate a bassa quota domani. Arriva la tramontana scura in Liguria, possibile neve anche sulle coste. Come ampiamente preannunciato nel nostro precedente editoriale una nuova...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : tanta neve in arrivo sull’Italia tra Lunedì 5 e Martedì 6 Febbraio - fin in pianura al Nord : Allerta Meteo – Un sistema di correnti in quota, moderatamente instabile, raggiungerà nelle prossime ore le regioni Nord-occidentali del nostro Paese, dando luogo a precipitazioni nevose anche a quote basse specie sul piemonte centro-meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo - cambia il sistema di allertamento della Regione Calabria : a Lamezia Terme la presentazione : Sarà presentato domani a Lamezia Terme (Catanzaro) il nuovo sistema di Allertamento regionale. Ne dà notizia il sito della Protezione civile. Alla giornata, organizzata assieme all’Anci Calabria e dedicata alla direttiva per l’omogeneizzazione dei messaggi di Allertamento e delle fasi operative per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico, prenderanno parte i cinque prefetti della Regione, i Sindaci, i Segretari comunali, i Presidenti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : pioggia e neve in arrivo - possibili frane localizzate : “Sul settore occidentale della regione sono previste deboli precipitazioni che sui rilievi assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 600 metri. Temperature minime della notte leggermente al di sotto dello zero lungo i rilievi appenninici. possibili fenomeni franosi localizzati dovuti alla combinazione fra stato di saturazione dei suoli e possibile scioglimento della neve alle quote collinari e medio montane. I livelli idrometrici dei ...

Allerta Meteo Lombardia : neve in arrivo su Alpi - Prealpi e pianura : La Protezione Civile regionale della Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo per neve in quanto sono previste oggi e domani nevicate sulle Alpi e le PreAlpi e in pianura nelle province di Varese e Monza. Dalla serata di oggi sono previste deboli precipitazioni nevose che diventeranno più intense nel pomeriggio di domani. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: neve in arrivo su Alpi, PreAlpi e pianura sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve - ecco il bollettino e le previsioni per i prossimi giorni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. Queste le modalità per zone interessate e la scansione oraria: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 18 di OGGI, DOMENICA 4 FEBBRAIO alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLA dalle 18 di ...