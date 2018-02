Alimenti | Galletti | “Primi risultati importanti contro gli sprechi”

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2018) “Sugli sprechi alimentari abbiamo invertito il trend, abbiamo fatto una buona legge che sta dando, abbiamo mandato un messaggio che è di economia domestica ma anche di etica, di ecologia sociale. Oggi nella giornatalo spreco alimentare l’Italia può guardarsi allo specchio con l’orgoglio di aver posto finalmente il problema all’attenzione dell’opinione pubblica e di aver cominciato a sprecare meno, con una riduzione del 20% nell’ultimo anno”. Così il ministro dell’Ambiente Gian Luca, in occasione della Giornatalo spreco alimentare. “Ma abbiamo fatto solo un primo passo. Cento grammi al giorno, quasi 85 chili l’anno di cibo buono sprecato in ciascuna famiglia, come rivela la ricerca del progetto Reduce dell’Università di Bologna, promosso dal mio ministero, sono ancora una quantità ...