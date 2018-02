Alessia Marcuzzi senza parole per l’intervento di Eva Henger

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – ...

CRAIG WARWICK/ Il sensitivo e gli angeli di Elena e Bianca : Alessia Marcuzzi sorpresa (Isola dei famosi 2018) : CRAIG WARWICK, diventato una spalla per Franco, ha affermato in un confessionale di aver visto degli spiriti positivi sulla spiaggia e che nell'Isola c'è molta energia positiva.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:39:00 GMT)

Alessia Marcuzzi saluta il figlio di Elena Santarelli in diretta/ “Forza Jack!” e il messaggio al Bambino Gesù : Alessia Marcuzzi saluta il figlio di Elena Santarelli in diretta all'Isola dei Famosi: “Forza Jack!”. Poi il messaggio al Bambino Gesù. Le ultime notizie sul gesto della conduttrice(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:34:00 GMT)

Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi : il gesto in diretta per il figlio malato di Elena Santarelli : Chi è il Jack che Alessia Marcuzzi ha salutato all’Isola dei Famosi? Il figlio di Elena Santarelli “Forza Jack!”: con queste parole Alessia Marcuzzi ha salutato in diretta, durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi, i bambini del reparto di oncologia del Bambin Gesù di Roma. Ma chi è Jack? Il figlio di Elena Santarelli […] L'articolo Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi: il gesto in diretta per il figlio ...

Alfonso Signorini - pugnalata ad Alessia Marcuzzi : va da Fazio contro l'Isola dei famosi : Alfonso Signorini , ex opinionista all' Isola dei famosi , 'tradisce' Alessia Marcuzzi. Come? Andando ospite di Fuori tempo che fa proprio contro il reality di Canale 5. Tutto succede stasera. Nel ...

Isola dei famosi - Mara Venier interrompe Alessia Marcuzzi in diretta : 'Fammi fare gli auguri a Fabrizio Frizzi' : 'Alessia, Alessia, Alessia!'. Fuori programma all' Isola dei famosi . La conduttrice Alessia Marcuzzi ha appena finito di ricapitolare il 'caso Francesco Monte', con l'accusa di droga e la sua auto-...

Pagelle TV della Settimana (29/01-4/02/2018). Promosso Johnny Dorelli. Bocciata Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi Promossi 9 a Johnny Dorelli. A distanza di 10 anni dall’ultima apparizione, l’attore, classe 1937, si ripresenta in video a Che Tempo Che Fa per un’inattesa performance sotto gli occhi commossi della moglie Gloria Guida. Un vero signore dello spettacolo. 8 a Paola Perego. Archiviato un periodo turbolento, la conduttrice bistratta dalla Rai si prende una bella rivincita con Superbrain che, in tempi non facili ...

“Arriva lui”. Isola dei Famosi - la bomba è pronta a scoppiare. Dopo le indiscrezioni adesso c’è la conferma - tra i due nuovi volti del programma di Alessia Marcuzzi spunta il nome pesantissimo. Combattivo - determinato - bellissimo. Per Francesco Monte e gli altri naufraghi è finita la pacchia : Non sono passate neppure due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure in Honduras la situazione è già esplosiva. Prima l’addio di Chiara Nasti, poi la lite tra Francesco Monte e Eva Henger con l’accusa di aver portato marijuana sull’Isola. Quindi l’eliminazione della pornodiva e la lite, sempre di Monte con Nadia Rinaldi che non ha proprio gradito le frasi sulle donne cinquantenni che “dovrebbero stare a ...

'Le differenze si vedono...'. Ricordate com'era prima Alessia Marcuzzi? : Adesso è una delle protagoniste assoluto del mondo dello spettacolo, amatissima anche sui social network. Solo su Instagram conta oltre 3 milioni di follower, senza contare il successo del suo blog ...

“Le differenze si vedono…”. Ricordate com’era prima Alessia Marcuzzi? Oggi è la regina dell’Isola dei Famosi ma sono 27 anni che lavora in tv. La solarità e la parlantina sono sempre la sua forza - il fisico e lo stile - invece - sono cambiati. Tra ritocchini ‘accertati’ e presunti : Alessia Marcuzzi è la regina dell’Isola dei Famosi. Da ben 4 anni è al timone di uno dei reality di punta di Canale 5, senza contare che fino al 2015 era di casa anche al Grande Fratello. Ma questi sono i tempi recenti. Non si direbbe, ma sono circa 27 anni che la Marcuzzi passa da uno studio televisivo italiano all’altro, arrivando così, a 45 anni, ad avere una carriera di tutto rispetto, in continua ascesa e fatta di tanti ...

Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in ospedale/ Il figlio Giacomo è malato : il sostegno della conduttrice : Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in ospedale, il figlio Giacomo Corradi è malato. “Amica mia, sei una guerriera”, scrive la conduttrice dopo la visita al reparto di Oncoematologia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:52:00 GMT)

