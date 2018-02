Al Mondiale della Pace' anche Tommasone

TERZA GUERRA Mondiale / Usa fallisce secondo test per intercettare i missili della Corea del Nord : TERZA GUERRA MONDIALE : Usa fallisce secondo test per intercettare i missili della Corea del Nord . Ora cresce la paura negli States: il sistema di difesa americano fa di nuovo flop(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 03:50:00 GMT)

A Roma la giornata Mondiale della sindrome di Asperger : “Famiglie ancora lasciate sole” : “La Neurotribù di Hans Asperger . Autismi e Neurodiversità”: è questo il titolo della giornata sulla sindrome di Asperger organizzata a Roma il 18 febbraio, nella data dedicata a livello internazionale al pediatra austriaco Hans Asperger . L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Spazio Asperger ONLUS di Roma e l’evento si terrà a partire dalle 9.30 presso l’Auditorium del Seraphicum di Roma . La giornata non sarà solo un’occasione per ...

F1 - quando inizia il Mondiale 2018? Il calendario e tutte le date della stagione. Il programma completo : 21 appuntamenti in programma . Sono questi i GP che andranno a caratterizzare la stagione del Mondiale di F1 2018. Si incomincia il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne e si termina il 25 novembre con l’ormai tradizionale chiusura ad Abu Dhabi sul tracciato cittadino di Yas Marina Godremo di uno show di gare serrate in 8 mesi, l’eterna lotta tra Ferrari e Mercedes con il possibile inserimento della Red Bull e magari anche della ...

Rally - Mondiale 2018 : il calendario completo della stagione. Programma - orari e tv : Con il tradizionale Rally di Monte-Carlo scatta il Mondiale Rally 2018 , il quarantaseiesimo della storia, che si estenderà dal 25 gennaio al 18 novembre lungo 13 appuntamenti, con la conclusione in Australia. Tutti saranno alla caccia del campione del mondo in carica, il francese Sebastien Ogier, vincitore di cinque titoli consecutivi. La stagione, come detto, prenderà il via nel Principato di Monaco (per l’edizione numero 86 del Rally ...

Sci alpino - il mito della Streif. Se vincere a Kitzbuehel (per molti) vale più di un Mondiale o un’Olimpiade : Venerdì prende il via il weekend di gare a Kitzbuehel, in Austria, che avrà il suo momento clou nella discesa di sabato sulla mitica Streif, “la” pista di discesa per eccellenza. Già, perché non si tratta solo una delle piste più difficili da affrontare al mondo, ma anche una delle più pericolose, con tanti professionisti che non nascondono la paura nell’affrontare le curve della classica di Kitz. “Tutti gli elementi di ...