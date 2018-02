Agguato nel reggino | due persone ferite a colpi di pistola

Andria. Agguato nel rione Valentino ucciso Vito Di Biase : In un Agguato è stato ucciso Vito Di Biase. Il pregiudicato di 45 anni è stato assassinato nel rione Valentino ad Andria. La vittima era sottoposta alla sorveglianza speciale. Di Biase è stato ammazzato sotto casa con diversi colpi di…Continua a leggere →

Roma - Agguato nella notte - ucciso 39enne : possibile regolamento di conti : Un uomo di 39 anni è stato ucciso con un colpo di pistola all’addome sul ballatoio che collega un condominio di via Sebastiano Satta, in zona Casal Bruciato, alla strada verso l’1.20. A dare l’allarme alla polizia alcuni condomini che hanno sentito grida e colpi d’arma da fuoco. Quando il 118 è arrivato sul posto l’uomo era in gravissime condizioni: inutili i tentativi di rianimarlo. Alberto Ianni, questo il nome dell’uomo, ...

Roma - Agguato nella notte. Ucciso un 39enne in zona Casal Bruciato : Roma, 23 gennaio 2018 - agguato nella notte nella periferia di Roma. Adalberto Ianni, 39enne , è stato Ucciso in via Sebastiano Satta, zona Casal Bruciato, periferia est della capitale. Il 39enne è ...

COPPIA DELL'ACIDO/ Cassazione : "Alexander Boettcher ideatore e compartecipe nell'Agguato a Barbini" : COPPIA DELL'ACIDO, la Cassazione ha depositato oggi le motivazioni della sentenza di condanna: Alexander Boettcher considerato l'ideatore dell'agguato a Barbini.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:47:00 GMT)

Kosovo - ucciso in Agguato leader serbo. Belgrado sospende i colloqui a Bruxelles. Cresce la tensione nel Paese : Quattro colpi di arma da fuoco sparati alla schiena da sicari a bordo di un’auto. Così, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, è morto Oliver Ivanovic, leader di Libertà, Democrazia, Giustizia in Kosovo, freddato mentre stava entrando nella sede del proprio partito, a Mitrovica Nord. Un omicidio che, nonostante l’immediata condanna da parte non solo dei rappresentanti serbi del piccolo Stato dei Balcani, ma anche degli esponenti ...

Castellammare - un Agguato nel centro storico : ferito 54enne : ferito da un colpo d'arma da fuoco a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L'uomo, 54 anni, vecchi precedenti di polizia, è stato colpito al gluteo. È avvenuto in via Bonito, alle 13.45; l'...

Bitonto - si pente il giovane ferito nell’Agguato nel quale morì una donna innocente : trasferito in località protetta : Ha lasciato l’ospedale dopo l’operazione ed è subito entrato nel programma di protezione: trasferito in una località protetta lontana da Bitonto, assieme alla sua famiglia. Giuseppe Casadibari, il ragazzo ferito nell’agguato nel quale morì la 84enne Anna Rosa Tarantino, ha deciso di collaborare con gli inquirenti che indagano sull’agguato nel paese alle porte di Bari, sospettando che fosse proprio lui l’obiettivo ...

Agguato a Napoli/ 17enne ferito a colpi di pistola nella notte - individuata baby gang al Vomero : Agguato a Napoli, 17enne ferito da due colpi di pistola alla gamba: nuova aggressione violenta dopo quella al Vomero dello scorso dicembre ai danni di due ragazzi.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Napoli violenta - Agguato nella notte davanti al circolo ricreativo : ferito 17enne : Un 17enne napoletano è stato ferito da colpi d'arma da fuoco questa notte. Il giovane si trovava davanti a un circolo ricreativo a Porta San Gennaro, sul lato dei Decumani,...

Agguato a colpi di fucile nella Locride - operaio in gravi condizioni : Agguato a colpi di fucile nella Locride, operaio in gravi condizioni Ferito gravemente Leonardo Minnici, 41enne incensurato. L’Agguato è avvenuto a Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria.Continua a leggere Ferito gravemente Leonardo Minnici, 41enne incensurato. L’Agguato è avvenuto a Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria.Continua a leggere L'articolo Agguato a colpi di fucile nella Locride, operaio in gravi condizioni ...

Agguato nel Napoletano - un morto : Un uomo è stato ucciso poco fa in un Agguato avvenuto a Massa di Somma, comune dell'hinterland vesuviano di Napoli. La vittima sarebbe un pregiudicato locale. L'omicidio è avvenuto in viale Cortiello. ...

Agguato di camorra nel Napoletano : pregiudicato ucciso sotto casa a colpi di pistola : La camorra torna a fare vittime. Un uomo è stato ucciso poco dopo le 13 a Massa di Somma, alle pendici del Vesuvio. L'Agguato è in viale Cortiello. Indagano i carabinieri.

Agguato tra la folla nel Napoletano - pregiudicato gravemente ferito - : L'episodio si è verificato ad Afragola, comune a nord del capoluogo campano. Raggiunto da due proiettili, l'uomo è stato ricoverato all'ospedale in prognosi riservata

Agguato tra la folla nel Napoletano : uomo ferito da colpi di arma da fuoco : La camorra torna a sparare: domenica mattina di sangue ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco in piazza Castello. Soccorso, Antonio Iorio è stato ...