Aeroporti | il traffico su Fiumicino è in picchiata E sgonfia i piani dei Benetton per il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Anon diminuisce solo il numero di atterraggi e decolli (nel 2017 -5,3% sul 2016, ad un livello pari a quello di 15 anni fa), come aveva anticipato Il Fatto Quotidiano. Cala anche il numero di passeggeri, come risulta dai dati ufficiali pubblicati in ritardo rispetto alle scadenze consuete dadi Roma (AdR), la società di gestione di proprietà dei. L’arretramento dei transiti è meno vistoso di quello dei movimenti, ma abbastanza sostenuto: meno 1,9 per cento. Di fatto queste nuove cifre sono un altro colpo alla credibilità dell’operazione raddoppio dello scalo romano. Da anni i, in perfetta sintonia con l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile guidato da Vito Riggio, lavorano al progetto di ampliamento dell’aeroporto attraverso la costruzione di due nuove piste, più una nuova aerostazione con tutti gli ...