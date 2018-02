Addio a Elisabetta Terabust | l' étoile che scoprì Roberto Bolle

Flavio Briatore papà single - nuovo look dopo l' Addio a Elisabetta Gregoraci : MILANO ? dopo l?addio a Elisabetta Gregoraci , per Flavio Briatore è iniziata la vita da papà single . Barba e capelli con Roberto @aldocoppola...

Elisabetta Gregoraci dopo l’ Addio a Briatore : «Nessun vitalizio e ci vogliamo ancora bene» : Elisabetta Gregoraci , 37 anni, il 2017 se l’è lasciato alle spalle firmando la separazione da Flavio Briatore , colui che è stato suo marito per nove anni. Il Capodanno, poi, l’imprenditore l’ha trascorso in Kenya con Nathan Falco, il figlio di 7 anni avuto insieme. La showgirl, invece, è rimasta in Italia, con la famiglia d’origine, e tramite un post social ha ufficializzato l’addio nel dare il benvenuto al nuovo ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si dicono Addio : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci dopo undici anni d’amore si sono detti addio. Si tratta di una separazione consensuale, decisa per non turbare l’amatissimo Nathan Falco (7 anni). Secondo quanto rivela “Chi”, proprio per questo motivo Elisabetta continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicina a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da Briatore. La showgirl potrà ...