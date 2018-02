Acting-out a Macerata

huffingtonpost

(Di lunedì 5 febbraio 2018) I fenomeni di violenza nel mondo attuale non sembrano avvicendarsi a livelli di saturazione. È dunque ammissibile che il mondo, in generale, degli individui ne resti attonito. Non è però nello stesso tempo accettabile che la politica, sulla base di questo medesimo status emozionale, spicchi il volo, e verso considerazioni e prassi che non tengano conto delle vere origini, caso per caso, dei fenomeni, e talora, come nel caso delle pallottole di, verso reazioni, a mio parere, squisitamente inadeguate!A, il ministro dell'Interno, ha detto: "Lo Stato c'è". La risposta a tale affermazione sarebbe dovuto essere che lo Stato dovrebbe esserci molto di più e in maniera diversa e che correre di persona anon dice nulla e non esaurisce il problema, anzi esprime di fronte a un fatto, comunque, grave e di cui bisogna stabilire la vera ...