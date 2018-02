Accogliere le proposte degli insegnanti per vincere il prossimo 4 marzo : Si dice che gli insegnanti in totale siano 700.000, includendo nel computo tutti quelli di ruolo e i precari a vario titolo presenti nelle graduatorie all’esaurimento e in quelle d’istituto. Nel web si è letto di tutto circa le soluzioni inerenti il rinnovo del contratto, la mobilità, lo scorrimento in ruolo dei vincitori di concorso […] L'articolo Accogliere le proposte degli insegnanti per vincere il prossimo 4 marzo proviene ...