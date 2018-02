Abilitazione all’insegnamento : ecco quanti punti vale per il concorso : Il concorso riservato ai docenti con Abilitazione per l’insegnamento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado è oramai ai nastri di partenza e si attende a breve la pubblicazione del bando da parte del Ministero dell’istruzione. Come leggiamo dal portale Orizzonte Scuola, sono già state stabilite le date utili per la presentazione della […] L'articolo Abilitazione all’insegnamento: ecco quanti punti vale per il ...