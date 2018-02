A non vedente protesi retina a Milano

Torino - non vedente si presenta alla visita oculistica alla Asl con cane guida : “La bestia non entra” : Torino, non vedente si presenta alla visita oculistica alla Asl con cane guida: “La bestia non entra” Denunciato il medico che non ha visitato il paziente perché con lui in sala d’attesa c’era l’animale che gli consente di muoversi Continua a leggere L'articolo Torino, non vedente si presenta alla visita oculistica alla Asl con cane guida: “La bestia non entra” sembra essere il primo su NewsGo.

Il candidato M5S non vedente star a Pescara : 'Dobbiamo fare una politica che guardi lontano' : 'È un mondo molto ampio e pieno di voti', dicono i grillini, che sono felicissimi, a cominciare da Luigi Di Maio, per questa candidatura di grande impatto civile. Zoccano nella convention cinque ...

"Il suo cane non può salire sull'aereo" : non vedente costretto a rimanere a terra : Un passeggero non vedente non è potuto salire a bordo di un volo Ryanair perché la compagnia non avrebbe fatto imbarcare il suo cane guida. Questa la denuncia di un giovane trapanese. Andrea Barbera avrebbe dovuto...