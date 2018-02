A Belluno caramelle con spilli a bimbi | una testimone | ' So chi è'

Belluno - "so chi abbandona caramelle con gli spilli" : Una donna dice di conoscere l'uomo che si fa chiamare "Erostrato"

Belluno - lettere minatorie e caramelle con gli spilli davanti all’asilo : caccia al mitomane “Erostrato” : Terrorizza le frazioni montane del Bellunese da mesi. Ha iniziato con l’incendio di una legnaia, è arrivato a lasciare nel cortile di un asilo un sacchetto di caramelle contenente anche spilli. Nel mezzo le lettere minatorie inviate ai giornali e ai politici della zona. Il contenuto? Dispute teologiche e filosofiche sull’Anticristo, il Giudizio finale, il katechon. E poi opinioni sprezzanti sulla magistratura, che dovrebbe ripassare il ...

