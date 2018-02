4 amichevoli tra marzo e maggio

Pallanuoto femminile - Australia-Italia 10-12. Bene il Setterosa nella prima delle tre amichevoli : Il Setterosa ha battuto l’Australia per 12-10 nella prime delle tre amichevoli ufficiali che faranno da corollario al common training con la nazionale oceanica in vista dell’esordio in Europa Cup, che si terrà in Grecia dall’1 al 4 febbraio. Le azzurre sono riuscite a prodursi nell’allungo decisivo proprio negli ultimi minuti della partita. Il primo quarto si è chiuso sul 3-3, e le nostra giocatrici si sono mostrate ...

Calcio : Luigi Di Biagio traghettatore nelle amichevoli di marzo della Nazionale italiana? : In attesa di sapere che decisioni verranno prese circa un possibile commissariamento delle Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo le dimissioni dell’ex n.1 di via Allegri Carlo Tavecchio, nel terremoto che ha investito il Calcio nostrano, si va profilando una soluzione di “compromesso” o, per meglio dire, di transizione nella gestione tecnica. In vista delle amichevoli di marzo 2018 che vedrà la nostra Nazionale (non ...