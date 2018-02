Blastingnews

: WhatsApp: clamorosa novità, arrivano le tag - - nonstop9981 : WhatsApp: clamorosa novità, arrivano le tag - -

(Di domenica 4 febbraio 2018) L'applicazione di messaggistica chiamata #è ormai presente su quasi tutti gli #Smartphone. Sono infatti tantissimi gli utenti che ormai utilizzano le funzioni di quest'applicazioni che permette non solo di scambiare messaggi ma anche di fare video chiamate e mandare messaggi audio in modo gratuito. Gli aggiornamenti sono in continua evoluzione e consentono ad ogni utente e all'applicazione stessa di essere veloce e soddisfacente in ogni momento della giornata. L'applicazione viene aggiornata spesso per introdurre in essa nuove funzioni come quella delbusiness, una versione che consente agli utenti che hanno un azienda di comunicare in modo pratico e veloce. Le sorprese per gli utenti non sono ancora finite perché pare che a breve supossa essere disponibile una nuova funzione VIDEO.: in arrivo le tag in chat A quanto pere sembra che ...