Volley | Superlega | Perugia super anche a Trento | Civitanova vince a Sora

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Perugia demolisce Trento! Al comando su Civitanova e Modena. Crollo Padova e Verona : Non cambia nulla in testa alla classifica generale della SuperLega. Questa è la notizia principale al termine della 20^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile che si risolve con un nulla di fatto per quanto riguarda le posizioni di vertice. Perugia conserva i quattro punti di vantaggio su Civitanova e le sei lunghezze di margine su Modena: tutte le tre grandi hanno vinto con dei rapidissimi 3-0. I Block Devils hanno dominato ...

Volley - SuperLega – 20^ giornata : Trento-Perugia il big match - Civitanova e Modena inseguono : Dopo la Coppa Italia vinta da Perugia, riparte la SuperLega con la 20^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile inizia la seconda parte del girone di ritorno: 6 turni nel mese di febbraio per definire la griglia dei playoff che assegneranno lo scudetto. Si riparte domenica 4 febbraio e si preannuncia una giornata davvero scoppiettante con incroci davvero imperdibile. La scatenata Perugia, dopo aver vinto la Coppa Italia e aver ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Milano espugna Vibo Valentia nell’anticipo e sale al sesto posto : Milano ha sconfitto Vibo Valentia per 3-0 (25-17; 26-24; 25-23) nell’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini espugnano il campo della sempre più disastrata Tonno Callipo e salgono momentaneamente al sesto posto in classifica in attesa delle partite del weekend. I ragazzi di Giani hanno sempre tenuto il controllo della partita, dominando il primo set e poi facendo la ...

Volley : Superlega - Trento-Perugia super sfida della 7a di ritorno : ROMA- La superlega, dopo il week end del PalaFlorio che ha assegnato la Coppa Italia , riparte stasera con l'anticipo su RAI Sport + HD tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Revivre Milano. Domenica 4 febbraio alle 18.00 in programma gli altri sei match. Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio subito l'8a giornata ...

Volley : Superlega - Vibo-Milano è l'anticipo della 7a di ritorno : In campo Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Revivre Milano, con diretta integrale su RAI Sport + HD. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Revivre Milano. Il sestetto calabrese si è imposto in 2 ...

Volley : Superlega - si riparte con l'anticipo Vibo-Milano : ... che domani sera alle 20.30 si sfideranno al PalaValentia nell'anticipo tv della 7a giornata di ritorno della Regular Season, con diretta integrale su RAI Sport + HD. Tonno Callipo Calabria Vibo ...

Volley : Superlega - "Fox" Fei è l'MVP di gennaio : PIACENZA- Ad aggiudicarsi l'UnipolSai MVP del mese di gennaio è Alessandro 'Fox' Fei , capitano della Wixo LPR Piacenza. L'intramontabile opposto piacentino , che a novembre festeggerà 40 anni, vince ...

Volley : Superlega - l'MVP di gennaio è Alessandro Fei : PIACENZA- E' Alessandro 'Fox' Fei , capitano della Wixo LPR Piacenza, a vincere nel mese di gennaio il titolo di MVP della Superlega. L' intramontabile opposto piacentino , che a novembre festeggerà ...

Volley : Superlega - Antonov lascia Vibo - giocherà in Turchia : Vibo VALENTIA - Oleg Antonov lascia la Tonno Callipo Vibo Valentia , il club di cui aveva sposato il progetto l'estate scorsa. A spingere l'azzurro a lasciare la Calabria, e l'Italia, l'allettante ...

Volley : Superlega - Verona spegne le resistenze di Latina : LA CRONACA DEL MATCH- Un inizio sprint per Verona : muro e difesa lavorano bene e la fase di cambio palla è efficace. Un ace di Jaeschke allunga il vantaggio per la squadra di casa (7-4), ma Latina ...

Volley - SuperLega 2018 – Verona batte Latina nel recupero e rafforza il quinto posto. Show di Jeaschke : Verona ha sconfitto Latina per 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-22) nel recupero della 14^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia, dopo aver vinto i primi due set, ha perso la terza frazione prima di piazzare l’allungo decisivo. Gli scaligeri rafforzano così il quinto posto in classifica (cinque lunghezze di margine su Padova) e si riportano a un solo punto di distacco da Trento. A fare la ...

Volley - SuperLega 2018 – Trento batte Castellana Grotte nel recupero e rafforza il quarto posto. Kovacevic sugli scudi : Trento ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (23-25; 25-22; 27-25; 25-16) nel recupero della 17^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici espugnano il PalaFlorio di Bari soffrendo per 107 minuti e rafforzano il quarto posto in classifica. Un risultato importante per i ragazzi di Lorenzetti che ottengono il secondo successo consecutivo dopo aver battuto Verona domenica scorsa. La Diatec, dopo aver ...

Volley : Superlega - Verona-Latina si recupera domani alle 20.30 : La partita sarà trasmessa in diretta televisiva integrale su RAI Sport + HD. Calzedonia Verona - Taiwan Excellence Latina. Il faccia a faccia numero 29 tra scaligeri e pontini non potrà avere un ...

Volley : Superlega - la BCC ha incontrato il Presidente Mattarella : ... per l'80° Anniversario della scoperta del complesso ipogeo fra i più famosi al mondo è arrivato a Castellana Grotte su invito del Sindaco Francesco de Ruvo il Presidente della Repubblica Mattarella ...