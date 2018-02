Volley | A2 Femminile | Trento è ok | battuta Olbia

Volley : A1 Femminile - Firenze testa e cuore - battuta Bergamo : LA CRONACA DEL MATCH- Giovanni Caprara parte con Dijkema in regia, Sorokaite opposto, Santana e Tirozzi in banda, Miloš e Ogbogu al centro e Parrocchiale libero, mentre Micoli risponde con ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Firenze batte Bergamo e si lancia verso i playoff! Foppapedretti a rischio retrocessione : Firenze ha sconfitto Bergamo per 3-0 (29-27; 30-28; 26-24) nel secondo anticipo della 18^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Un successo pesante per le toscane che rafforzano l’ottavo posto in classifica (tre punti di vantaggio su Casalmaggiore che giocherà domani) e continuano a sognare i playoff mentre le orobiche dovranno lottare fino all’ultimo per la salvezza (un punto di margine su Legnano e sette su Filottrano). La ...