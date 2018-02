VIDEO – Pattinaggio artistico | i programmi vincenti di Daniel Grassl alla Torun Cup 2018

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Dopo le vittorie di Zagabria e Graz, il giovanissimo azzurroha conquistato il suo terzo successo stagionale nella categoria senior, imponendosi sul ghiaccio della città polacca di Toruń. Il quindicenne ha stabilito un nuovo primato personale nel programma corto (69.34 punti) nonostante una caduta, mentre nel free skating si è fermato a 127.04 punti, anche in questo caso con una deduzione. Il totale di 196.38 punti gli ha comunque permesso di imporsi senza troppi problemi. SHORT PROGRAM FREE SKATING