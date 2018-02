Video Gol Udinese-Milan Highlights e Tabellino Serie A | 23^ Giornata 28 01 2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 4 febbraio 2018) Risultato Finale1-1 , Cronaca,, egol Suso, Donnarumma autogol 23^A, 4 febbraio1-1. E’ questo il risultato finale. Un punto a testa che non accontenta nessuna delle due squadre. Gattuso, lo aveva anticipato in conferenza: “voglio unbrutto come me”. E cosi è stato. Un brutto, nel secondo tempo regala il punto all’, un punto importante. La squadra di Oddo infatti nel primo tempo non ha mai creato azioni pericolose, ilera stato bravo a contenere i bianco-neri. Nel primo tempo ilera stato brutto ma consistente, grazie al meraviglioso gol di Suso. Al 70′ però arriva l’ingenuità di Calabria che lascia i suoi compagni in 10. L’trova il pareggio grazie all’autogol di Donnarumma. Risultato finale1-1. Le scelte di ...