Video Gol Juventus-Sassuolo 7-0 | Highlights e Tabellino Serie A 4-2-2018

(Di domenica 4 febbraio 2018) Risultato Finale7-0 : Cronaca eGol Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Higuain 23^ GiornataA 4 Febbraio. All’Allanz Stadium ladomina in lungo ed in largo sconfiggendo ilcon un pirotecnico 7-0. Gara praticamente mai in bilico, con i padroni di casa che dopo appena 8 minuti sono già in vantaggio (era la prima volta in stagione che i neroverdi prendevano gol nei primi 15 minuti) e poi è stato tutto un continuo monologo bianconero senza appello. I tanto attesi Berardi e Politano di fatto non si sono mai visti: i bianconeri hanno dominio totale di tutta la partita. Dopo il vantaggio di Alex Sandro, ossia uno degli uomini che aveva più bisogno di una prestazione convincente, arriva il raddoppio di Khedira che trova in appena due minuti la doppietta personale. Pjanic, poi, cala il poker a pochi minuti dall’intervallo, il ...