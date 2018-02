Video goal Benevento-Napoli 0-2 | Highlights e Tabellino 23^ Giornata serie A

Liverpool-Tottenham - goal pazzesco di Salah : l’egiziano è illegale [Video] : goal Salah – In Liverpool-Tottenham è successo tutto nel finale. Le due squadre si sono divise la posta. Grande protagonista del match Moamed Salah. L’egiziano ha aperto le marcature dopo appena tre minuti, i ‘Reds’ però hanno subito la rete dell’1-1 all’80’ con Wanyama ma gli ‘Spurs’ non avevano fatto i conti con l’illegale Salah che al 91′ s’inventa un goal eccezionale che ...

Torino-Benevento - goal Iago Falque : granata subito avanti - inserimento perfetto dello spagnolo [Video] : goal Iago Falque – Torino e Benevento sono in campo per la 22^ giornata di Serie A. subito in vantaggio i granata con l’ottimo inserimento di Iago Falque che con una girata di testa batte Belec. Posizione regolare per lo spagnolo, dopo il check silente del Var. Ottimo il lancio di Berenguer a pescare l’ex Roma. Il Benevento conferma il rendimento disastroso in trasferta, con i campani che non hanno conquistato nemmeno un punto ...

Chievo-Juventus - goal Khedira : il tedesco ‘sfonda’ la porta e abbatte il muro dei clivensi [Video] : goal Khedira – La Juventus è riuscita a sbloccare il match contro il Chievo, rimasto in nove per le espulsioni di Bastien e Cacciatore. Ad abbattare il muro difensivo dei clivensi ci ha pensato Sami Khedira con un potente destro che ha ‘sfondato’ la porta. Sul tiro del tedesco non ha potuto nulla Sorrentino che ha raccolto il pallone in fondo alla rete. Partita in discesa ora per i bianconeri in vantaggio di un goal e due ...

Samp-Roma - che impatto per il baby Antonucci : assist stupendo per il goal (l’ultimo?) di Dzeko [Video] : Il recupero della 3^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Roma è terminato sul punteggio di 1-1. I giallorossi hanno acciuffato il pareggio nei minuti di recupero grazie ad un goal di Edin Dzeko, forse l’ultimo con la maglia dei capitolini, anche se Monchi nel pre-partita ha stupito tutti. Il bosniaco ha battuto Viviano con un colpo di testa perfetto, ma gran parte del merito è del classe ’99 Antonucci che ha sfornato un assist ...

Altro che il goal Brignoli - guardate cosa si è inventato il portiere Juan Carlos : rete pazzesca! [Video] : Il goal di testa di Brignoli negli ultimi secondi della sfida con il Milan aveva permesso al Benevento di conquistare il suo primo storico punto in Serie A. La rete del portiere campano aveva fatto il giro del web, soprattutto per la circostanza in cui era stata realizzata con l’estremo difensore scuola Juventus che aveva lasciato la propria porta per salire a saltare nell’ultima occasione del match. E proprio il fatto che il primo ...

Video goal Inter-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino 21^ Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Inter-Roma 1 -1 : Cronaca e Video Goal El Shaarawy, Vecino 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 Due squadre reduci da momenti non troppo felici. L‘Inter che non vince da cinque partite, nelle quali ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. L’ultima sfida è un pareggio con la Fiorentina in trasferta. La Roma non se la passa meglio, dato che viene da una sola vittoria, a fronte di due pareggi e altrettante ...

Video goal Atalanta Napoli 0-1 : Highlights e Tabellino 21° Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Atalanta-Napoli 0-1: Cronaca e Video Goal Mertens 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 La gara si conclude sul risultato di 0-1 a favore degli uomini di Sarri; risultato giusto in una gara dove le due formazioni hanno dimostrato di esprimere un ottimo calcio. Da segnalare il ritorno al Goal di Mertens e la rete dello 0-2 annullata nel finale ad Hamsik. Con questo risultato il Napoli si porta a +4 sulla Juventus che però ha ...

Goal Quagliarella - l’attaccante blucerchiato si ‘beve’ Vitor Hugo e batte Sportiello [Video] : Goal Quagliarella – Sampdoria e Fiorentina sono in campo per la 21^ giornata di Serie A. A ‘Marassi’ sta andando in scena un vero e proprio scontro per una posizione in Europa League, obiettivo dichiarato di entrambe le squadre. A sbloccare il match ci ha pensato l’eterno Fabio Quagliarella alla sua 13^ rete stagionale. L’attaccante napoletano servito da Praet si beve Vitor Hugo, si gira e batte Sportiello. Un ...

Esordio super per Pjaca con lo Schalke 04 : in goal dopo 5 minuti - che impatto! [Video] : Sono bastati cinque minuti a Marko Pjaca per mettersi in mostra con la maglia dello Schalke 04. L’attaccante croato, ceduto in prestito (oneroso) dalla Juventus fino a giugno, dopo aver trascorso un tempo in panchina, nell’intervallo dell’amichevole giocata dal club tedesco contro il Genk è stato gettato nella mischia e dopo appena cinque minuti ha timbrato il cartellino. L’ex bianconero si è reso protagonista di una ...

Video goal Napoli-Verona 2-0 : Highlights e Tabellino 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Verona 2-0 : Cronaca e Video Goal Koulibaly, Callejon 20° Giornata Serie A 6 Gennaio 2018 Il match finisce 2-0 e i partenopei si portano in prima posizione in classifica a +4 sulla Juventus e +9 sull’Inter, che ieri sera è stata raggiunta nel finale dalla Fiorentina. Il risultato sarebbe potuto essere più ampio data la fragilità della formazione di Pecchia (soprattutto del portiere Nicolas, parso molto ...

Coppa Italia : passa la Juventus - Toro al tappeto con un goal per tempo Video : Poco fa è terminato l'ultimo quarto di finale dell'edizione di #Coppa Italia 2017/2018, con il successo della #Juventus che raggiunge l'Atalanta in semifinale, in un turno che stavolta prevedera' un doppio confronto. Juventus-Torino: breve racconto della partita Grazie a due assist 'sporchi' di Dybala, la Juventus vince 2-0 una rete per tempo con le reti di Douglas Costa e Mandzukic. Torino che prova dopo il primo goal subito una reazione di ...