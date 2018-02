Verona Roma Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Hellas Verona -Roma - Serie A 04-02-2018 : Sarà Hellas Verona-Roma il lunch match di questa domenica. Il 4 febbraio, alle 12.30, i gialloblu di Pecchia sfideranno il giallorossi di Eusebio Di Francesco tra le mura dello Stadio Bentegodi di Verona. Ad affrontare i padroni di casa ci sarà una squadra ferita nell’orgoglio, che da due mesi prosegue il suo cammino in uno stato di crisi profonda sia dal punto di vista tecnico che tattico. La Roma infatti è stata capace di ...

Serie A : Verona Roma - il punto di Monchi : "Sono convinto che abbiamo fatto il mercato migliore per la società. Una volta che sarò arrivato a conoscere meglio questa società per me sarà più facile lavorare. Sono convinto che devo migliorare ...