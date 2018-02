Verona-Roma | fermati 21 ultras giallorossi

Serie A - la Roma passa a Verona 1-0 : La Roma esce dalla crisi battendo il Verona al Bentegodi. Gara ordinata dei giallorossi che mancano anche molte occasioni dopo il fulmineo vantaggio di Under, Giallorossi in dieci dal 51' per l'espulsione diretta di Pellegrini.

LIVE Verona-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : Nicolas salva su Dzeko : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Verona-Roma, dove vedere il match in diretta tv e LIVE streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo scadere Probabili ...

Pagelle/ Verona Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Verona Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. Giallorossi a caccia di riscatto da un periodo difficile, scaligeri con il vento in poppa(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:33:00 GMT)

Video Gol Hellas Verona Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 04-02-2018 : Risultato Finale Hellas Verona-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Cengiz Under 23° Giornata Serie A 4 Febbraio 2018. Allo Stadio Bentegodi di Verona, la Roma batte l’Hellas Verona nel lunch match della 23° giornata di Serie A. Ci ha messo 40 secondi la Roma a far capire le sue intenzioni circa la partita. Pronti via e Cengiz Under fa partire un sinistro potente e preciso che si insacca in rete. La Roma è venuta a Verona per tornare a ...

DIRETTA/ Verona Roma (risultato finale 0-1) : vince soffrendo la squadra giallorossa. Info streaming video e tv : DIRETTA Verona Roma: Info streaming video e tv, probabili formazoni, quote, orario e risultato live. Scaligeri in fiducia e a caccia di un'altra vittoria, i giallorossi devono risalire(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:19:00 GMT)