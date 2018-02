Verona-Roma 0-1 | il primo gol di Under fa ripartire i giallorossi

Verona -Roma 0-1 : decisivo Under - i giallorossi tornano a vincere - Video Gol - : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Verona-Roma , dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo scadere Probabili ...

Serie A - Verona -Roma 0-1 : gol lampo di Under : D'altra parte Pazzini è stato ceduto al Levante, per la cronaca: ha pure segnato la rete del definitivo 2 a 2 contro il Real Madrid, ed in panchina il Verona, con Kean squalificato, non dispone di ...

Verona-Roma 0-1 - curiosità in cifre : Erano 50 giorni che la Roma non vinceva in Serie A: ultimo successo il 16 dicembre contro il Cagliari. Il gol di Cengiz Ünder , 43 secondi, è il più veloce per la Roma in Serie A dal gennaio 2012,...