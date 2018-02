huffingtonpost

: 'Vergognoso che Mattarella non abbia fatto nemmeno una telefonata alla madre di Pamela' - HuffPostItalia : 'Vergognoso che Mattarella non abbia fatto nemmeno una telefonata alla madre di Pamela' -

(Di domenica 4 febbraio 2018) "Quel gesto" di ieri a Macerata "non ha alcuna giustificazione, quello è uno psicopatico, è un criminale e deve andare in galera". Ma "la gente impazzisce perchè ci sta unaa cui la figlia è stata fatta a pezzi e chiusa dentro una valigia, a cui il Presidente della Repubblica non ritiene di fare una. Io trovoche il Presidente della Repubblica, che oggi sta lì a dire che bisogna fare attenzione, giustamente, ieri nonritenuto di fare unadi questa ragazza o di dire una parola su questa ragazza, perchè è il Presidente della Repubblica italiana". Lo ha affermato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a 1/2 ora in più. "Sono indignata per quella-ha insistito Meloni- perchè non sono io che dovrei telefonare a quella, dovrebbero essere prima di me ...