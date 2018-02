Ventimiglia : 14 migranti in condizioni disumane dentro una monovolume : Fermata un'auto a Ventimiglia con tre "passeur" e 14 migranti nascosti al suo interno. I tre conducenti tentavano di farli espatriare illegalmente in Francia ma fermati al casello dell'autostrada da due poliziotti, sono stati condotti in caserma. L'ispezione della monovolume, una Renault Espace, ha portato ad una terribile e disumana verità, essere umani incastrati e senza aria che avevano in comune un unico scopo: oltrepassare il confine. 14 ...

Migranti - auto fermata a Ventimiglia con 14 persone a bordo - : La polizia di frontiera ha arrestato tre "passeur" che tentavano di far espatriare illegalmente in Francia le persone trasportate. Il mezzo è stato fermato al casello dell'autostrada. Alcuni degli ...

Migranti inarrestabili - il blocco a Ventimiglia li spinge nella neve. Video-reportage : con scarpe di tela oltre le Alpi a 1800 metri : Dopo la chiusura del confine di Ventimiglia, le Alpi sono diventate la nuova rotta dei Migranti che vogliono andare in Francia. Ogni giorno a Bardonecchia, stazione sciistica dell’Alta Val di Susa, decine di persone si mettono sui sentieri provando ad eludere i controlli della polizia. La strada più percorsa è quella che da Bardonecchia porta al Colle della Scala, a 1762 metri di altitudine e con un dislivello di oltre 400 metri che, in quattro ...

Ventimiglia - il Sindaco sgombera i migranti dal fiume Roja : rischi troppo elevati : Il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano (Pd) ha emesso un’ordinanza per lo sgombero dei migranti accampati lungo il fiume Roja nei pressi del ponte ferroviario “per motivi di pubblica incolumita’”. I migranti sono soliti trovare riparo tra le feritoie del ponte ferroviaria e l’innalzamento del livello del fiume li metterebbe in pericolo. La decisione di procedere allo sgombero nasce soprattutto dal fatto che molti ...

Migranti - la Cedu accoglie ricorsi dei sudanesi fermati a Ventimiglia ed espulsi dall’Italia : La Cedu ha accolto i ricorsi presentati da un gruppo di Migranti sudanesi contro il governo italiano dopo che, fermati alla frontiera di Ventimiglia, erano stati espulsi. La Corte europea per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ha ritenuto ammissibile la richiesta di esaminare il caso in merito al respingimento collettivo avvenuto il 24 agosto 2016. ”I cittadini sudanesi- sostiene l’Arci che si è occupata della vicenda – ...

Minorenni all’inferno : tra i migranti sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. E l’Italia viola le sue stesse norme : Diversamente da quanto dichiarato alcuni mesi fa, la Prefettura di Imperia non è ancora riuscita a rispettare gli impegni presi con il Garante dell’Infanzia e, a quattro mesi dallo sgombero del centro di transito informale per donne e bambini autofinanziato dalla Caritas, a Ventimiglia continua a essere violata la legge Zampa: manca completamente un luogo dedicato alla protezione dei minori. Intanto calano le temperature, mentre le persone in ...

La grande "famiglia" di Maria e Saro - la casa aperta ai migranti di Ventimiglia : "Ci accusano di fare business - ma questa è accoglienza" : Maria risponde al telefono e dice subito: "Eccomi, sono a casa, oggi ho i bambini". Saranno i figli, pensi, mentre il sottofondo echeggia di voci, risate, richieste di attenzione tipiche dell'infanzia. E invece no, i bambini di cui parla Maria sono il fratellino e la figlioletta di Miranda, arrivata dal Camerun poco più di un anno fa quasi diciottenne, prossima al parto e stremata dal viaggio, con il compagno e il fratello di tre anni e ...

Muro francese a Ventimiglia - migranti allo stremo. Per Oxfam "situazione sempre più drammatica" : A Ventimiglia continuano ad arrivare i migranti che vogliono passare il confine e raggiungere la Francia. Dalla fine di settembre, quando, come documentato dall'HuffPost, in centinaia dormivano sotto il cavalcavia del fiume Roia, la situazione non è cambiata. E con l'arrivo del freddo potrebbe peggiorare. "Non sappiamo come sarà l'inverno, se piove troppo c'è il rischio che il Roia esondi e questo potrebbe essere ...

Muro francese a Ventimiglia - migranti allo stremo. Per Oxfam 'situazione sempre più drammatica' (di L. Matarese) : "Non lo è - conferma il direttore dei programmi di Oxfam - continuiamo a riscontrare l'assenza della politica, che non è in grado di opporre alla narrazione assolutamente non veritiera, che parla di "...

Migranti - Toti a Ventimiglia : accordo Dublino va rinegoziato : Genova, 4 dic. (askanews) 'L'accordo di Dublino speriamo si possa rinegoziare nella prossima legislatura perché lascia molte ferite e molte incomprensioni all'interno dell'Europa'. Lo ha detto il ...