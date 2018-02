Venezia supera Brindisi di misura

Fritto misto e quattro bistecche - il conto del pranzo a Venezia supera i 1000 euro : Un pranzo a base di bistecche, frittura mista di pesce, acqua e servizio a Venezia? Costo 1.100 euro. Un vero e proprio conto da infarto quello che quattro turisti giapponesi si sarebbero visti presentare in un'osteria in zona...

Venezia - il parroco ai fedeli : confessatevi se superate il limite di velocità in auto : Il parroco di Bibione (Venezia) ha invitato alla confessione tutti i fedeli che eccedono i limiti di velocità al volante. "La vita è un dono di Dio e metterla in pericolo con comportamenti scellerati, ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

