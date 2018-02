Valle d’Aosta | cade da seggiovia | bambino di 5 anni in ospedale

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina invade strada - isolata frazione di Gaby : Una valanga ha invaso la strada comunale in località Coanton: la frazione Niel del comune di Gaby risulta ora isolata. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto il personale comunale e il corpo forestale regionale. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina invade strada, isolata frazione di Gaby sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanghe in Valle d'Aosta : slavina a Pila - travolto sciatore : Una valanga si è verificata nel comprensorio sciistico di Pila, sopra Aosta: uno sciatore è stato travolto, ed è stato successivamente estratto dalla neve illeso. La slavina si è staccata nella zona dell'impianto di risalita del Couis. Sul posto l'elicottero del soccorso alpino valdostano.

Valle d’Aosta : cala il pericolo valanghe - Bionaz non è più isolata : cala il pericolo valanghe: a Bionaz, in Valle d’Aosta, riaprono le strade e termina l’evacuazione per due famiglie e l’isolamento di altri due nuclei familiari. Le misure erano state decise lo scorso 22 gennaio. Rientrano nelle proprie case le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru e riapre anche la strada comunale per la frazione di Chez Chenoux: una valanga aveva invaso la carreggiata. Percorribile tutta la SR28 ...

VALANGHE SULLE ALPI/ Video - Vallelunga : evacuati turisti da hotel. Allerta anche in Valle d'Aosta a Champoluc : Allarme VALANGHE SULLE ALPI: Video e ultime notizie, Allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)

Maltempo - Valle d’Aosta : chiusa per frana la statale 26 tra Sarre e Saint-Pierre : Anas comunica che, a causa del cedimento di un muro in pietra prossimo alla carreggiata, la strada statale 26 ”della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni di marcia, al km 108,600, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre in provincia di Aosta. Il traffico è temporaneamente deviato sulla Autostrada A5 e lungo la viabilità locale. Il tratto sarà riaperto alla circolazione mediante istituzione ...