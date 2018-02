Valanga a Campo Felice | “Sgomento per gli amici dell’Abruzzo | erano molto esperti”

Valanga a Campo a Felice : 2 sciatori morti : Giornata nera sulle montagne italiane. A Campo Felice, sull’Appennino abruzzese, due sciatori romani sono morti travolti da una slavina durante un fuori pista; salvo, ma... L'articolo Valanga a Campo a Felice: 2 sciatori morti su Roma Daily News.

Valanga Campo Felice : salme trasferite nell’obitorio dell’ospedale : I due sciatori romani morti sotto la Valanga di Campo Felice sono di Roma, sono stati trasferiti in elicottero all’obitorio dell’ospedale “San Salvatore”, a disposizione dell’autorità giudiziaria che già per la giornata di domani ha disposto l’esame autoptico sulle due salme. Le famiglie sono state avvisate e alcuni parenti sono sul posto. Al Pronto soccorso sono arrivati invece i familiari del superstite ...

Campo Felice - Valanga sul Gran Sasso/ Ultime notizie - amico delle due vittime : “Sono vivo per puro caso” : Campo Felice, valanga sul Gran Sasso: Abruzzo, Ultime notizie e due sciatori morti in un fuori pista, Massimo Franzè e Massimo Urbani. Slavina anche in Friuli a Camporosso(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Valanga Campo Felice - la testimonianza : “Un dramma per le persone - per le famiglie - prima di tutto mogli e figli” : “Un dramma per le persone, per le famiglie, prima di tutto mogli e figli. Erano nostri amici, e clienti storici. Il primo pensiero è questo. Erano i primi ad arrivare la mattina. E anche stamani mio fratello Andrea li ha salutati”. Poi la tragedia. “La giornata era appena iniziata, poco dopo le 9,00”. “Il primo soccorso è arrivato in un minuto. I nostri ragazzi stavano in continuo monitoraggio e si sono trovati di ...

Valanga a Campo Felice : ecco il decalogo per evitare rischi : Nelle giornate di rischio valanghe una serie di accorgimenti possono evitare problemi a chi va in montagna. ecco il decalogo proposto dal servizio Meteomont. 1, Indossare l'Arva , strumento ...

Valanga a Campo Felice in Abruzzo. Due sciatori morti - uno ferito | : La massa di neve ha travolto tre romani che facevano un fuori pista. Il terzo trasportato in eliambulanza all’Aquila in codice rosso

Campo Felice - Valanga killer. Morti due sciatori in Abruzzo : Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55, sono Morti dopo essere stati travolti da una valanga a Campo Felice, in Abruzzo. Salvo un terzo amico. I due romani, appassionati di montagna e sciatori ...

Valanga Campo Felice : 4 metri di neve fresca dopo la bufera : Stamani dopo la bufera e la nevicata della notte c’era tanta neve a Campo Felice e su tutto l‘Altopiano delle Rocche. Il vento proveniente da sud ha fatto accumulare circa 4 metri di neve, che, poiché piena d’aria e pesante, non si e’ amalgamata con lo strato sottostante, ghiacciato e compatto: è questo uno dei fattori che aumenta il rischio di scivolamento e quindi di slavine e valanghe. Altre zone presentavano invece ...

Valanga a Campo Felice in Abruzzo. : La massa di neve ha travolto tre romani che facevano un fuori pista. Il terzo trasportato in eliambulanza all’Aquila in codice rosso

Valanga Campo Felice - il racconto dell’amico delle vittime : “Sono vivo per puro caso” : “E’ un puro caso che io sia vivo. Una combinazione del destino. Dovevo essere con loro ma stamattina quando sono arrivato l’impianto era ancora chiuso e non ho agganciato i miei amici”. Lo dice all’ANSA Massimo D’Azzena, medico di Roma, che frequenta assiduamente Campo Felice, dove sono morti due suoi amici travolti da una Valanga durante un fuori pista. “Quando e’ accaduto – ha spiegato ...

Massimo - ucciso dalla Valanga a Campo Felice : la montagna era la sua prima passione : Esperto sciatore, appassionato delle vette, sorridente e con la voglia di farsi accarezzare il volto dal vento limpido della montagna. Massimo Urbani, romano, 58 anni, appare così nel suo...

Valanga a Campo Felice in Abruzzo : La massa di neve ha travolto tre romani che facevano un fuori pista. Il terzo trasportato in eliambulanza all’Aquila in codice rosso

Massimo - ucciso dalla Valanga a Campo Felice : la montagna era la sua prima passione : Esperto sciatore, appassionato delle vette, sorridente e con la voglia di farsi accarezzare il volto dal vento limpido della montagna. Massimo Urbani, romano, 58 anni, appare così nel suo profilo ...

Valanga a Campo Felice : morti due uomini - ferito un terzo : Due sciatori sono morti a causa di una Valanga che si è staccata in località Campo Felice...