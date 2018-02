Usa | scontro fra treni in Carolina del Sud | 2 morti e 70 feriti

Usa : scontro tra treno AmTrak e merci - morti e feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - scontro tra treni in Carolina del Sud : 2 morti e 50 feriti - : L'incidente tra un convoglio passeggeri dell'AmTrak, diretto da New York a Miami con 139 passeggeri a bordo e uno merci è avvenuto nei pressi di Cayce

Usa - scontro tra treni : morti e feriti : 13.16 Almeno due persone sono morte in uno scontro tra un treno passeggeri delle linee AmTrak e un treno merci della compagnia Csx presso Cayce, in Carolina del Sud, Stati Uniti. Una cinquantina i feriti trasportati negli ospedali di zona. A bordo del treno passeggeri, che viaggiava tra New York e Miami, c'erano 139viaggiatori e 8 membri del personale.

Usa : scontro tra treno merci e passeggeri - morti e feriti : Un treno passeggeri AmTrak e un treno merci Csx si sono scontrati a Cayce, in Carolina del Sud: secondo quanto riferisce Fox News, che cita l’ufficio dello sceriffo della contea di Lexington, ci sarebbero almeno due morti e 50 feriti. A bordo del treno passeggeri New York-Miami si trovavano 139 viaggiatori e 8 membri del personale. L'articolo USA: scontro tra treno merci e passeggeri, morti e feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Pisa - bimbi giocano all'autoscontro in concessionaria : rom sotto accUsa : Sembra una notizia degna di quelle di finire su Ah Ma non è Lercio, la pagina Facebook satirica di notizie vere ma tanto assurde da sembrare false. E infatti ci è finita subito. A Pisa, nel quartiere Ospedaletto, alcuni bambini hanno fatto irruzione in una concessionaria e hanno giocato all'autoscontro con le vetture in esposizione causando danni per decine di migliaia di euro.Come racconta il quotidiano toscano Il Tirreno, sabato ...