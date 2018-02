Almeno 27 atlete Usa sono state vittime di Larry Nassar, molestatore seriale di oltre 265 ginnaste minorenni dal 1992, nel periodo in cui il medico era già sotto inchiesta dell'Fbi. Secondo il New York Times Nassar finì nel mirino dell'Fbi la prima volta nel luglio del 2015 dopo le denuncie di tre atlete di primo piano. Ma malgrado ciò gli venne consentito di svolgere il suo lavoro fino al settembre 2016, quando, per primo, l'Indianapolis Star rivelò i sospetti su di lui. In questo periodo continuò ad abusare delle 27 atlete.(Di domenica 4 febbraio 2018)

