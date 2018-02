Blastingnews

: Usa Adalynn morta a due anni era in attesa di trapianto - #Adalynn #morta #attesa #trapianto - zazoomblog : Usa Adalynn morta a due anni era in attesa di trapianto - #Adalynn #morta #attesa #trapianto -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Si chiamavaRogers, aveva appena due. Era nata con un #difetto cardiaco congenito ed attendeva un #. Nel frattempo però ci sono state delle complicazioni ed è. La sua storia ha coinvolto e commosso il popolo del Web perché sulla pagina Facebook World of Broken Hearts sono state pubblicate le foto dell'ultimo abbraccio da parte dei genitori. Mamma Kristi e papa' Justin hanno dato il loro assenso a rendere pubblici scatti tanto intimi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa problematica, molto più diffusa in eta' infantile di quel che si pensi, e sulla necessita' e importanza dei trapianti VIDEO. Un angelo volato via troppo in fretta La piccolaera nata con un difetto cardiaco congenito. A Nashville, in Tennessee, Usa, era indiche purtroppo non c'è mai stato. Nel frattempo, il suo piccolo #cuore aveva dato segni ...