Una Vita | anticipazioni fine febbraio 2018 | Mauro riceve una lettera e Paciencia lascia

Eterno Roger Waters. Dai Pink Floyd a Una Vita oltre ogni Muro : Per cominciare, una notizia di cronaca. Roger Waters ha chiuso pacificamente la controversia con l'artista italiano Emilio Isgrò per il presunto plagio di una sua opera del 1964 sulla copertina dell'ultimo album Is This the Life We Really Want?. Isgrò aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il ritiro del cd, ma ora ha deciso di lasciar perdere la causa sostenendo che Waters ha copiato in buona fede. Nessuna macchia quindi su uno degli ...