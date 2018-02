'Renzi assolutamente scorretto sulle liste - ma io non mollo per un uomo solo al comando' - di C. Paudice - : Ma preferisco morire in guerra che vincere perché lo decide qualcuno dall'alto, e sono abituata a farlo con le mie battaglie che arrivano da un mondo che non ha ascolto. Per questo sono contenta di ...

"Renzi assolutamente scorretto sulle liste - ma io non mollo per un uomo solo al comando". Intervista a Ileana Argentin (Pd) : "Ero stata messa fuori, alle 8 di mattina di sabato non ero nelle liste PD. Più tardi ho parlato con Orfini e Fassino e alla fine mi hanno inserita. Le dico di più, sono andata personalmente a verificare se ero dentro o fuori: se non fossi andata oggi non sarei candidata". Ileana Argentin è deputata uscente del Partito Democratico, corrente Gianni Cuperlo, sostenitrice di Andrea Orlando all'ultimo congresso del Pd. E ha ...

È morto l'uomo più vecchio del mondo : aveva 'solo' 113 anni : Anche voi siete cresciuti con il detto della nonna: "Fatti i fatti tuoi che campi 100 anni"? Allora non vi meraviglierà il fatto che l'uomo ... Continua a leggere su radio 105

Al Sisi uomo solo alle urne. Sadat spiega il ritiro all'HuffPost : 'Elezioni farsa - avrei fatto il fantoccio' (di U. De Giovannangeli) : Shafik - annota l'analista francese - avrebbe avuto buone possibilità di battere Al Sisi a marzo, ma non avrà l'occasione di farlo perché l'Egitto è ormai ritornato alle vecchie tradizioni del mondo ...

Al Sisi uomo solo alle urne. Sadat spiega il ritiro all'HuffPost : "Elezioni farsa - avrei fatto il fantoccio" : Quella poltrona è già prenotata. E guai a chi pensa di poterla contendere al generale-presidente: se ci provi vieni dissuaso, magari passando per la galera. E poco importa se tra i tuoi parenti annoveri un nonno che ha fatto la storia dell'Egitto e del Medio Oriente, pagando con la vita la pace (per la quale fu insignito nel 1978 del Nobel assieme al presidente Usa Jimmy Carter e al primo ministro israeliano Menachem Begin) con ...