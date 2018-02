Uma Thurman contro Weinstein | rivela | ' Ha molestato anche me'

Uma Thurman su Weinstein : “Aggredì anche me”. E di Tarantino dice : “Mise a rischio la mia vita sul set di Kill Bill” : anche Uma Thurman è stata aggredita da Harvey Weinstein . In una lunga intervista rilasciata al New York Times l’attrice rivela le molestie subite dal produttore hollywoodiano e spiega che la tensione scaturita fra lei e Weinstein intaccò anche il rapporto con Quentin Tarantino . L’aggressione avvenne dopo l’uscita di Pulp Fiction del 1994 e poco prima delle riprese di Kill Bill: Vol. 1, poi uscito nel 2003, che Tarantino diresse e che fu ...

Molestie - Uma Thurman rompe silenzio su Weinstein : 'Aggredì anche me' : Uma Thurman rompe il silenzio su Harvey Weinstein. In una lunga intervista rilasciata al New York Times rivela che anche lei fu aggredita dal produttore di Hollywood. E non solo: dice che la ...