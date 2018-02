Udinese-Milan | l' autogol di Gigio Donnarumma con la collaborazione di Leonardo Bonucci

liberoquotidiano

: ???? Ready for #UdineseMilan? Check out the pre-match stats ?? ???? Siete pronti per Udinese-Milan? Date un'occhiata al… - acmilan : ???? Ready for #UdineseMilan? Check out the pre-match stats ?? ???? Siete pronti per Udinese-Milan? Date un'occhiata al… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Battuta d'arresto per il, fermato sull'1-1 in trasferta dall'. Una buona prova per i ragazzi di Gennaro Gattuso , che subiscono il pari dopo essere restati in 10 per l'espulsione di ...