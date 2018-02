Udinese-Milan | Calabria | «Tifosi | scusatemi Tutta colpa mia»

Pagelle / Udinese Milan (1-1) : Fantacalcio - i voti. Buona prova di Oddo - che grinta Gattuso! (Serie A) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:29:00 GMT)

Serie A - Udinese-Milan. Gattuso : 'È stato il miglior Milan della stagione. André Silva? Gli manca il veleno' : Tra i protagonisti della gara della Dacia Arena c'è sicuramente lo Suso, che ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la perla che ha regalato il momentaneo vantaggio ai rossoneri: "Com'è nato ...

Serie A - Udinese-Milan. Gattuso : 'Serve crescita caratteriale. André Silva? Gli manca il veleno' : L'età media della nostra rosa è di 23/24 anni e quando succedono queste cose l'età influisce secondo me", il commento dell'allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport. "André Silva? Gli manca il ...

Udinese-Milan 1-1 : i rossoneri sperano - poi cedono in dieci : UDINE - Gattuso dice spesso che il Milan non è Brad Pitt, ma può accontentarsi dei ritocchi riusciti. Alla Dacia Arena c'era Miss Italia 2017, Alice Arlanch: più bella lei della partita, che però è ...

L'Udinese ferma il Milan : Il Milan dopo una serie di ottimi risultati e prestazioni viene fermato dalL'Udinese in Friuli sull'1-1 . I rossoneri di Gattuso passano in vantaggio con un grandissimo gol di Suso al 9' del primo ...

Serie A Udinese-Milan 1-1 - il tabellino : UDINE - Udinese e Milan fermano a vicenda la loro rincorsa all'Europa, uscendo con un punto ciascuno nello scontro diretto della Dacia Arena. Apre Suso per i rossoneri, mentre il gol dell'1-1 arriva ...

Udinese-Milan - l'autogol di Gigio Donnarumma con la collaborazione di Leonardo Bonucci : Battuta d'arresto per il Milan, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Udinese . Una buona prova per i ragazzi di Gennaro Gattuso , che subiscono il pari dopo essere restati in 10 per l'espulsione di ...

Live BN : Udinese - Milan dalla Dacia Arena risultato finale 1-1 Live! Video : AGGIORNAMENTO Live BN: Oddo: mi assumo le mie responsabilita', ma l'importante è che abbiamo rimediato AGGIORNAMENTO Live BN: Oddo: ho sbagliato io nel primo tempo, ho voluto cambiare la formazione facendo giocare l'Udinese con i 2 trequartisti, i ragazzi non sono pronti nel recepire qualcosa di nuovo, hanno le loro convinzioni Migliori e peggiori: Il Migliore del #Milan: Suso un gran gol dalla distanza che merita l'oscar, ma è anche il faro ...

Video Gol Udinese-Milan 1-1 Highlights e Tabellino Serie A - 23^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Udinese-Milan 1-1 , Cronaca, Highlights, e Video gol Suso, Donnarumma autogol 23^ Giornata Serie A, 4 febbraio 2018. Udinese-Milan 1-1. E’ questo il risultato finale. Un punto a testa che non accontenta nessuna delle due squadre. Gattuso, lo aveva anticipato in conferenza: “voglio un Milan brutto come me”. E cosi è stato. Un brutto Milan, nel secondo tempo regala il punto all’Udinese, un punto ...

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...

Udinese-Milan 1-1 : gol di Suso - autogol di Donnarumma - Calabria espulso : Il Milan rallenta: in casa dell'Udinese finisce 1-1 e per Gattuso sfuma la quarta vittoria consecutiva, anche se i rossoneri infilano il quinto risultato utile di fila. Gara sbloccata al 9' del primo ...