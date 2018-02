Trump | ennesima spallata a Obama | nuova strategia nucleare Russia e Cina nel mirino

finanza.lastampa

: RT @emilianobos: Ennesima #bugia di #Trump Suo Discorso sullo Stato dell'Unione non é il 'più visto della storia' #USA in #TV Non é vero.… - iovotoNo : RT @emilianobos: Ennesima #bugia di #Trump Suo Discorso sullo Stato dell'Unione non é il 'più visto della storia' #USA in #TV Non é vero.… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Lo aveva promesso. E non si può certo dire che non lo stia mettendo in pratica. A colpi di nuove misure e leggi, Donaldcontinua l'opera di smantellamento di quanto Barackaveva costruito ...