Trump accusa l' Fbi | l' agenzia replica | ' Indipendenza a rischio'

Trump rende pubblico il dossier che accusa l'Fbi di «caccia alle streghe» : In uno scontro senza precedenti che segna un nuovo capitolo del Russiagate, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha autorizzato la pubblicazione di un documento redatto dai parlamentari del ...

Trump rende pubblico il dossier che accusa l’Fbi di «caccia alle streghe» : Il documento redatto dai parlamentari del Partito repubblicano parla di gravi abusi nell’attività di indagine per screditare il presidente e favorire i Democratici...

L'accusa di Trump : 'Hillary e i democratici pagarono per dossier Russiagate' : Alla regia di tali manovre ci sarebbe stata e ci sarebbe tuttora la politica. Quella contro la quale si è schierato sin dalle prime battute della sua discesa in campo. Quella che aveva promesso con ...

Davos - Trump : “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano : Davos, Trump: “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos “perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun’amicizia nel costruire un mondo migliore” Continua a leggere L'articolo Davos, Trump: “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano sembra essere il primo su ...

Davos - Trump : "America first ma non America sola"Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano : Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos "perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun'amicizia nel costruire un mondo migliore"

Smentita e diffida. Trump contro Bannon - che lo accusa : "Incontrò i russi" : Nel pieno della campagna elettorale dello scorso, anche Donald Trump avrebbe incontrato alla Trump Tower, insieme al suo staff, esponenti russi pronti a fornire informazioni compromettenti su Hillary Clinton, la sfidante democratica nella corsa verso la Casa Bianca. È quanto insinua Steve Bannon, l'ex stratega di The Donald da ieri ufficialmente scomunicato dal presidente, sottolineando che è stato il figlio Don Jr a portare gli ...

Corey Lewandowski - che fu direttore della campagna elettorale di Trump - è stato accusato di molestie sessuali : Corey Lewandowski, che fu capo della campagna elettorale di Donald Trump, è stato accusato di molestie sessuali dalla cantante Joy Villa. Villa, di cui si è recentemente parlato anche per una sua possibile candidatura al Congresso, ha raccontato che Lewandowski le aveva The post Corey Lewandowski, che fu direttore della campagna elettorale di Trump, è stato accusato di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Donald Trump accusa la Cina di furto di tecnologia : Prevale la linea dura nell’amministrazione Trump. Le relazioni tra Stati Uniti d’America e Cina subiranno “maggiori pressioni e sfide”. A determinarlo la decisione del presidente di assegnare a Pechino l’etichetta di “rivale” nel suo primo rapporto sulla sicurezza nazionale. La…Continua a leggere →

L'ambasciatrice si smarca da Trump - "ascoltare le donne che lo accusano di molestie" : Le donne che hanno accusato Donald Trump di molestie sessuali dovrebbero essere ascoltate. L'affermazione arriva in modo sorprendente da uno dei pilastri della stessa amministrazione Trump, Nikki Haley, ambasciatrice americana all'Onu.Haley rompe così con la posizione della Casa Bianca, secondo cui le accuse al tycoon sono false e vanno archiviate. Per l'ex governatrice del South Carolina, invece, quelle donne meritano la stessa ...

Ambasciatrice americana all'Onu Haley contro il Presidente : "Ascoltare le donne che accusano Trump" : Le parole della rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite intervistata dalla CBS hanno stupito, perchè in contrasto con la linea assunta dalla Casa Bianca sullo spinoso argomento delle accuse di molestie al Presidente Trump, ovvero che si tratta di rivendicazioni false e che come tali sono da archiviare

Molestie - Haley : "Le donne che accusano Trump vanno ascoltate" : Le donne che hanno accusato Donald Trump di Molestie sessuali dovrebbero essere ascoltate. A dirlo è uno dei pilastri dell'amministrazione Trump, Nikki Haley, ambasciatrice americana all'Onu, che ...

Ex presentatrice di Fox News accusa : Trump provò a baciarmi : C'è un episodio avvenuto tra il 2005 e il 2006 al centro di una storia raccontata da Juliet Huddy, ex presentatrice di Fox News che a una radio statunitense ha raccontato di come sia stata molestata dal presidente Donald Trump, che allora era già sposato con Melania.Un racconto che parla di un invito a pranzo a due alla Trump Tower, che secondo la Huddy era stato deciso per parlare di una sua possibile partecipazione al reality show The ...

La Corea del Nord accusa Trump : “vuole la guerra nucleare” : E’ un rimpallo di accuse tra Corea del Nord e Stati Uniti in attesa di capire chi darà inizio alla guerra nucleare. La sensazione è che l’escalation militare sia inevitabile. In qualsiasi istante può succedere qualcosa che inneschi la guerra.…Continua a leggere →

Russiagate - dopo l’incriminazione di Flynn Trump rischia l’accusa di intralcio alla giustizia e l’impeachment : E’ più significativo quello che manca, nell’incriminazione contro Michael Flynn, rispetto a quello che c’è. E’ stato infatti messo sotto inchiesta per aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con l’ambasciatore russo Sergey Kislyak. Le accuse contro l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump erano però molto più gravi. Flynn era accusato – per i suoi servizi a capo di una società di consulenze, la Flynn Intel ...