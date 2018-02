Trovato senza vita 19enne scomparso

E' stato Trovato senza vita Nicola Dematté, il 19enne di Trento scomparso il 26 gennaio scorso. A trovare il cadavere, sul Doss Trento sarebbero stati alcuni giovani che stavano compiendo una passeggiata nella zona. Sul corpo del giovane sarebbero stati trovate alcune ferite al capo molto probabilmente causate dalla caduta, ma sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso.(Di domenica 4 febbraio 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trovato senza