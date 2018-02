: Treno deragliato, ganci rotti e giunto allentato. Il legno era sui binari da settimane - Corriere : Treno deragliato, ganci rotti e giunto allentato. Il legno era sui binari da settimane -

Comincerannomattina le operazioni per rimuovere idello scorso 25 gennaio alle porte di Milano, incidente nel quale hanno perso la vita tre donne e 46 persone sono rimaste ferite. Una squadra di operai, diretti dagli investigatori della Polfer e dai consulenti nominati dalla Procura per chiarire le cause del deragliamento, partiranno con il sollevamento e lo spostamento dei primi due. Il termine delle operazioni è previsto mercoledì o giovedì.(Di lunedì 5 febbraio 2018)