Tragedia sulla neve Morti due sciatori Colti di sorpresa da una valanga Sotto choc un

“Il bambino non si muove più”. Tragedia in camera da letto : la madre si sveglia e si accorge di colpo che qualcosa non va i suo figlio. La chiamata disperata - le indagini a fare chiarezza sulla dinamica (assurda) di un dramma terribile : Una morte orribile dalle dinamiche assurde: un bimbo di 18 mesi, Jordan Blue Elmore, è infatti scomparso nel sonno. A causare la Tragedia, un groviglio di coperte formatosi per caso durante la notte che ha finito per soffocare il neonato, il cui corpo è stato trovato dalla madre disperata. Un caso avvenuto a Gainsborough, in Inghilterra, e sul quale sono nelle ultime ore è stata fatta chiarezza, scagionando il genitore inizialmente ...