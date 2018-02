Thomas Bach critica il Tas | “Sorprendente cancellare la squalifica ai russi” Il

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018)ha tenuto una conferenza stampa a PyeongChang, sede delle imminenti Olimpiadi Invernali, durante la quale hato apertamente la decisione del Tas dilaa vita a 28 atleti russi: “Una scelta estremamente deludente e sorprendente. Non ci saremmo aspettati questo“. Quindici atleti russi, tra cui le stelle Tretiatkov e Legkov hanno formalmente presentato domanda per partecipare ai Giochi in Corea del Sud,ha risposto in questo modo: “La decisione finale arriverà entro due giorni“. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter